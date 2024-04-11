В Архангельске участникам СВО и их семьям направили 21,5 миллиона рублей

Средства направлены с благотворительного счёта, созданного на базе Губернаторского центра.Неравнодушные жители и организации Поморья перечисляют средства на счёт для оказания срочной помощи участникам СВО и их семьям.
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