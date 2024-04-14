В Молдове проходит акция "Чистый лес"

Министр окружающей среды Сергей Лазаренку вместе с коллегами из возглавляемого им ведомства и сотрудниками Агентства Moldsilva, а также лесного обхода Бравича принял накануне участие в акции по уборке "Чистый лес".
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