В суд поступило дело члена-корреспондента РАН о финансировании экстремизма

В суд поступило дело ученого РАН Абрамова о финансировании экстремизма В суд поступило дело российского ученого, члена-корреспондента РАН специалиста в области системного программирования и информационных технологий, члена-корреспондента Российской академии наук (РАН) Сергея Абрамова (включен в перечень террористов и экстремистов) по делу о финансировании экстремизма.