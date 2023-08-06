Почему Дмитрий Медведев может стать преемником президента Путина в 2024 году

ну вот еще нам танцора мишки не хватает в очередной раз.....что он, что криенко в моих глазах коверные клоунчики

Александр Рожков

Других преемников у Путина для вас, дарагия избиратели, нет и не будет. Вот. Мы же свободное и демократическое государство? А вы чего хотели? Когда мы едины - мы не победимы!