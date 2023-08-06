Россия До следующих президентских выборов в России, назначенных на 17 марта 2024 года, осталось всего ничего.
Почему Дмитрий Медведев может стать преемником президента Путина в 2024 году
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ГО
Георгий Отрожденный
Что касается МСаакашвили, то он точно - будет против.
Ответить
15 час.
тф
татьяна фролова
ну вот еще нам танцора мишки не хватает в очередной раз.....что он, что криенко в моих глазах коверные клоунчики
Ответить
13 час.
Александр Рожков
Других преемников у Путина для вас, дарагия избиратели, нет и не будет. Вот. Мы же свободное и демократическое государство? А вы чего хотели? Когда мы едины - мы не победимы!
Ответить
6 час.
Свежие комментарии