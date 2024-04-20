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Владимир Долинский высказался о режиссере Никите Михалкове

Владимир Долинский высказался о режиссере Никите Михалкове

Заслуженный артист РФ Владимир Долинский прекрасно знаком зрителям по фильмам режиссера Марка Захарова «Обыкновенное чудо», «Тот самый Мюнхгаузен», а также многочисленным популярным сериалам «Вольф Мессинг», «Жизнь и приключения Мишки Япончика» и другим.

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