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«Не допущу»: Пушилин исключил возможность признания укромовы вторым официальным языком в ДНР

«Не допущу»: Пушилин исключил возможность признания укромовы вторым официальным языком в ДНР

"Что касается украинского языка, в Донецкой Народной Республике мы давно уже определились. У нас он был, я напомню, в 14-м году у нас Конституция появилась, и, безусловно, мы на такое чудовищное развитие событий со стороны украинского режима не рассчитывали, потому мы к языкам-то нормально относились, и он был государственным.

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