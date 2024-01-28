Россиян за рубежом могут обязать встать на консульский учет

Кабмин предлагает ввести обязательный консульский учет граждан, постоянно проживающих за рубежом. Такой пункт содержит правительственный план мероприятий на 2024-2025 годы для реализации концепции государственной миграционной политики.
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