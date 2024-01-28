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Россиян за рубежом могут обязать встать на консульский учет

Россиян за рубежом могут обязать встать на консульский учет

Кабмин предлагает ввести обязательный консульский учет граждан, постоянно проживающих за рубежом. Такой пункт содержит правительственный план мероприятий на 2024-2025 годы для реализации концепции государственной миграционной политики.

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