Дочь Федосеевой-Шукшиной рассказала, кого подозревает в краже денег у матери

Эксклюзивное интервью Ольги Шукшиной! Правда ли, лучшая подруга обманом заставляла Лидию Николаевну снимать с карты деньги, а потом и вовсе похитила с ее счета полмиллиона рублей? Зачем женщина уговаривала пожилую актрису сделать опасные для здоровья косметические процедуры? Как Татьяна Парамонова зарабатывала на дружбе со звездой? Кому она представлялась родственницей знаменитой артистки? И в чем Ольга обвиняет свою старшую сестру Марию? Ответы на все вопросы — в программе Пятого канала «Светская хроника».