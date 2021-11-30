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Дочь Федосеевой-Шукшиной рассказала, кого подозревает в краже денег у матери

Дочь Федосеевой-Шукшиной рассказала, кого подозревает в краже денег у матери

Эксклюзивное интервью Ольги Шукшиной! Правда ли, лучшая подруга обманом заставляла Лидию Николаевну снимать с карты деньги, а потом и вовсе похитила с ее счета полмиллиона рублей? Зачем женщина уговаривала пожилую актрису сделать опасные для здоровья косметические процедуры? Как Татьяна Парамонова зарабатывала на дружбе со звездой? Кому она представлялась родственницей знаменитой артистки? И в чем Ольга обвиняет свою старшую сестру Марию? Ответы на все вопросы — в программе Пятого канала «Светская хроника».

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