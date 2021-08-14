Тилль Линдеманн выпустил NFT с изображениями Эрмитажа… И теперь между музеем и музыкантом конфликт

Фронтмен группы Rammstein Тилль Линдеманн на этой неделе выпустил NFT со своими изображениями. Серия представляет собой видеоролики и анимированные фотографии, снятые в Эрмитаже.
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