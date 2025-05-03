⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ 4.9 из 5 по отзывам посетителей. «Парк Альпак» — контактный зоопарк и идеальное место для перезагрузки, романтического свидания или отдыха с детьми.
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⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ 4.9 из 5 по отзывам посетителей. «Парк Альпак» — контактный зоопарк и идеальное место для перезагрузки, романтического свидания или отдыха с детьми.