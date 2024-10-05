Депая летом предлагали «Спартаку». Форвард хотел около 3,5 млн евро в год и 2 млн подъемных

По данным Metaratings.ru, сторона форварда запросила зарплату в размере примерно 3,5 млн евро в год. Депай, на тот момент находившийся в статусе свободного агента, рассчитывал получить 2 млн евро подъемных.
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