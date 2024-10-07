Ставки по вкладам в России превысили 20%

Крупнейшие банки начали предлагать ставки по депозитам на срок от двух до трех лет в пределах 18–23% Средняя доходность по двухлетним вкладам у ведущих российских банков составляет около 18%, а по трехлетним — 17,9%, выяснили «Известия».
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