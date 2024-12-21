Закон и Порядок
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Закон и Порядок

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Киев нам не нужен, уркаина тоже

Киев нам не нужен, уркаина тоже

Виктор Анисимов  Вот скажите мне любители хохлов, а на кой хрен нам нужна украина? Только давайте обойдёмся без ваших вековечных мантр о "братском народе", едва удержался от того чтобы не написать о "блядском народе" - украинофилам не читать.

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Комментарии
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В С
На нас и повесят, кто бы сомневался.
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8 час.
Виктор Шилин
Сейчас Украина, как раздолбанная машина. Но если подшаманить, приложить руки,  то ремонт обязательно окупится. Главное ржавчину хорошенько зачистить.
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6 час.
Светлана
Не поможет ничего. Это враг.
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6 час.

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