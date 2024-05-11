Филипп Киркоров продемонстрировал новую татуировку на руке

Филипп Киркоров показал свою новую татуировку. При этом 57-летний артист признался, что ранее осуждал людей, украшающих свое тело подобным образом, но теперь решил изменить свое отношение к этому виду искусства.
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