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Филипп Киркоров продемонстрировал новую татуировку на руке

Филипп Киркоров продемонстрировал новую татуировку на руке

Филипп Киркоров показал свою новую татуировку. При этом 57-летний артист признался, что ранее осуждал людей, украшающих свое тело подобным образом, но теперь решил изменить свое отношение к этому виду искусства.

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Комментарии
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Елена Верия
Ну, и на фига нам всем знать где и что он у себя нацарапал?
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