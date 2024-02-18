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Германия передала Украине непригодные к бою БТР

Германия передала Украине непригодные к бою БТР

Bild: Германия передала Украине непригодные к бою БТР APC по завышенным ценам Немецкие бронетранспортеры (БТР) APC, которые начали поставляться на Украину в октябре прошлого года, оказались непригодными для передовой и ведения боя.

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