Семья из Нового Уренгоя отправила посылку спасенному на СВО котенку

Котенку по имени Бакс, которого в Бахмуте спасли бойцы «Барса», отправили посылку. Подарки для четвероногого собрала семья из Нового Уренгоя, победившая в конкурсе на лучший позывной для него, сообщил волонтерский штаб «Сердце цвета хаки».
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