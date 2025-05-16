Семья из Нового Уренгоя отправила посылку спасенному на СВО котенку

Котенку по имени Бакс, которого в Бахмуте спасли бойцы «Барса», отправили посылку. Подарки для четвероногого собрала семья из Нового Уренгоя, победившая в конкурсе на лучший позывной для него, сообщил волонтерский штаб «Сердце цвета хаки».