Посол Келин: Россия рассмотрит предложение США о прекращении огня на Украине

РФ прекратит военные действия после достижения мирного соглашения Российский посол в Великобритании Андрей Келин заявил изданию The Wall Street Journal, что Москва рассмотрит предложение Соединенных Штатов о прекращении огня на Украине.
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