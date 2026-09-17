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Российские ученые предложили лечить болезни глаз экстрактом из живой ткани

Российские ученые предложили лечить болезни глаз экстрактом из живой ткани

Российские ученые разработали биодеградируемый гидрогель для лечения глаукомы на основе внеклеточного матрикса — структуры, которая в организме окружает клетки и участвует в восстановлении тканей.

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