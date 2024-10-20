В США неизвестные открыли стрельбу по толпе из нескольких сотен человек

Как минимум три человека погибли, ещё восемь пострадали в результате стрельбы неизвестных по толпе из нескольких сотен человек, праздновавших победу команды бывших выпускников школы в футбольном матче в американском штате Миссисипи.
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