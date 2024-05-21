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«Нью-Йорк» в межсезонье попытается усилить состав звездным игроком

В межсезонье-2024 нью-йоркский клуб попробует заполучить суперзвезду лиги за счет обмена. «Никс» владеют всеми своими будущими пиками в первом раунде, выбором «Далласа» в первом раунде этого года и несколькими защищенными пиками от других команд.

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