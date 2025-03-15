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Аргументы и Факты

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Южная Корея подняла истребители из-за якобы российских самолетов в зоне ПВО

Южная Корея подняла истребители из-за якобы российских самолетов в зоне ПВО

Южная Корея подняла в опознавательную зону ПВО в Японском море свои истребители якобы из-за присутствия там российских военных самолетов, заявили в объединенном комитете начальников штабов вооруженных сил страны.

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