Южная Корея подняла истребители из-за якобы российских самолетов в зоне ПВО

Южная Корея подняла в опознавательную зону ПВО в Японском море свои истребители якобы из-за присутствия там российских военных самолетов, заявили в объединенном комитете начальников штабов вооруженных сил страны.
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