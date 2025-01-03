Найден неизвестный ранее минерал: сенсацией стал возраст камня 

Учеными из Института геологии Коми научного центра Уральского отделения РАН обнаружен новый минерал. Он назван дмитрийварламовитом в честь Дмитрия Варламова, проводившего основные исследования структуры этого минерала, передает planet-today.
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