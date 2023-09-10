ВМЕСТЕ - легче ВСЁ

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Не долго песенка играла: Финляндия собирается выйти из НАТО, за ней последуют и другие

Не долго песенка играла: Финляндия собирается выйти из НАТО, за ней последуют и другие

Не долго песенка играла: Финляндия собирается выйти из НАТО, за ней последуют и другие Изменение ветра: Некоторые страны НАТО задумались о разрыве? Недавние события в Финляндии свидетельствуют о возможном повороте в отношении к членству в НАТО.

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