Анатолий Шарий: Дети Порошенко проживают в Великобритании

Трое детей бывшего президента Петра Порошенко живут в Великобритании. Возвращаться не планируют. Михаил учится на магистратуре Лондонской школы бизнеса, проходит стажировку в местной фирме, занимающейся инвестиционным банкингом.
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