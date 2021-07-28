Дополнительные события сегодняшнего дня:

В 09:45 GMT Италия проведет аукцион по продаже 6-ти месячных гособлигацийВ 15:30 GMT США проведут аукцион по продаже 2-х летних гособлигацийВ 16:00 GMT Россия опубликует данные по безработице и розничВ 09:45 GMT Италия проведет аукцион по продаже 6-ти месячных гособлигацийВ 15:30 GMT США проведут аукцион по продаже 2-х летних гособлигацийВ 16:00 GMT Россия опубликует данные по безработице и розничным продажам за июньВ 18:00 GMT Россия опубликует данные по ВВП за июньИнформационно-аналитический отдел TeleTrade .