TeleTrade

TeleTrade

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Свежие комментарии

  • Kazak Gahi
    Эх, Россияне! Где ж Ваша гордость. Радуетесь, что доллар менее 64 рублей. Вот когда рубль будет 64 доллара, тогда ...Биржевой курс дол...

Дополнительные события сегодняшнего дня:

В 09:45 GMT Италия проведет аукцион по продаже 6-ти месячных гособлигацийВ 15:30 GMT США проведут аукцион по продаже 2-х летних гособлигацийВ 16:00 GMT Россия опубликует данные по безработице и розничВ 09:45 GMT Италия проведет аукцион по продаже 6-ти месячных гособлигацийВ 15:30 GMT США проведут аукцион по продаже 2-х летних гособлигацийВ 16:00 GMT Россия опубликует данные по безработице и розничным продажам за июньВ 18:00 GMT Россия опубликует данные по ВВП за июньИнформационно-аналитический отдел TeleTrade .

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