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test mazurok

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❗️Аксёнов: Глав администраций, в чьих муниципалитетах не выполнили обрезку деревьев вдоль линий электропередачи, ждут дисциплинарные взыскания Глава РК Сергей Аксёнов отметил, что своевременная обрезка деревьев вдоль линий электропередачи является одним из факторов, влияющих на бесперебойное энергоснабжение в населённых пунктах.

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