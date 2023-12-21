В США суд освободил мужчину, который по ложному обвинению провёл в тюрьме 48 лет

Убийства Глинн Симмонс, приговорённый к пожизненному заключению, не совершалВ США суд отменил приговор Глинну Симмонсу, который по обвинению в убийстве был приговорён к пожизненному заключению и провёл за решёткой больше 48 лет.
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