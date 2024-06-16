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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Стартовал новый публичный тест шутера Crime Boss: Rockay City накануне релиза в Steam Нес...

Стартовал новый публичный тест шутера Crime Boss: Rockay City накануне релиза в Steam Нес...

Стартовал новый публичный тест шутера Crime Boss: Rockay City накануне релиза в SteamНесмотря на провальный релиз шутера Crime Boss: Rockay City в EGS, которому не помог даже его звездный состав, издатель 505 Games и разработчик Ingame Studios надеются теперь привлечь внимание к игре пользователей Steam.

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