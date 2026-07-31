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Журнал о бизнесе и инвестициях

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В «М.Видео» анонсировали новую услугу по защите товаров селлеров от ударов БПЛА

В «М.Видео» анонсировали новую услугу по защите товаров селлеров от ударов БПЛА

Маркетплейс «М.Видео» запускает программу защиты товаров, хранящихся на складах компании. С 1 августа селлерам будет доступна опция повышенной ответственности маркетплейса за сохранность товара, равная 2,5% от залоговой цены товаров (без учета соинвеста) в месяц.

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