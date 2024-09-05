Schematosis for Elga: Avdolyan and his new financial... ideas?

What is happening in the Elga division, the UtroNews correspondent understood. On October 3, the arbitration of Yakutia will consider the lawsuit of the Tekhweb company against Elga-Doroga LLC to recover the debt on the supply of goods under the contract of January 2024.
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