В Тюменской области сотрудники полиции осуществляют охрану общественного порядка в местах подтоплений

В Тюмени сотрудники полиции продолжают нести службу на территориях, расположенных в зоне паводка. Для предотвращения проникновения посторонних лиц на затопленные участки используются квадрокоптеры и моторные лодки.
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