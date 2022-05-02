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А не голый ли король?!

А не голый ли король?!

Всё-таки, с логическим мышлением у американцев всё хорошо. Не у всех, но у некоторых - вполне. К примеру, экс-президент Дональд Трамп заявил, что российская "риторика о ядерном оружии" свидетельствует о "неуважении к лидерству Соединённых Штатов".

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