Шестикратная чемпионка мира по плаванию Юлия Ефимова выиграла национальный чемпионат Багамских островов

Шестикратная чемпионка мира по плаванию, трехкратный призер Олимпийских игр, семикратная чемпионка Европы, российская пловчиха Юлия Ефимова победила на дистанции 50 метров брассом на национальном чемпионате Багамских островов.
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