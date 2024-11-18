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Царьград

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В Екатеринбурге ученицы элитной гимназии раздели пятиклассницу догола

В Екатеринбурге ученицы элитной гимназии раздели пятиклассницу догола

Сверстники заставили девочку снять с себя одежду на камеру под угрозой физической расправы.Две ученицы пятого класса из престижного учебного заведения Екатеринбурга — гимназии №8 — заставили сверстницу раздеться догола.

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