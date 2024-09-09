20 киношных ляпов, которые мало кто заметил

Создание фильма, несомненно, огромная работа, и не всегда у киноделов получается за всем уследить. Даже у таких больших мастеров, как Квентин Тарантино или Мартин Скорцезе, порой проскальзывают мелкие недочеты.
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