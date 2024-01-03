ИСКУССТВО БЫТЬ ЖЕНЩИНОЙ

Вопрос женственности в наше время остается открытым, мир забыл о том, как должна выглядеть истинная женщина, нам внушили стереотип, который мы приняли за истину, теперь для многих женская красота - это кукольная внешность и образ, продиктованный нам со страниц глянцевых журналов.