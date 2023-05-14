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Неудобная правда про немецкую "зелёную энергетику"

Неудобная правда про немецкую "зелёную энергетику"

Всё-таки русский народ, как правильно заметил Сталин, очень добрый народ.Вот какой другой народ, получив себе в правители людей, которые являются умом, честью и совестью нашей эпохи, стал бы заботиться о народах, которым такого счастья не досталось.

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