"Город любви" в Кахетии

Идеальный вариант однодневного путешествия из Тбилиси — знаменитая Кахетия. Этот крупнейший винодельческий регион находится на востоке страны и известен производством популярных грузинских вин: Киндзмараули, Ркацители, Цинандали, Саперави и др.
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