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Форвард «Сиэтла» Райт набрал 2+1 в матче с «Анахаймом». У 4-го номера драфта-2022 4 очка в 3 играх после вызова из АХЛ

20-летний канадец был признан первой звездой матча регулярного чемпионата НХЛ против «Дакс» (3:1).  На счету 4-го номера драфта-2022 стало 4 (3+1) очка в 6 играх в текущем сезоне.

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