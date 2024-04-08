Аргументы недели
ГлавнаяПолитикаЭкономикаШпионажАрмияИсторияКультураШоубизнес
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Аргументы недели

98 850 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Walery
    Тихонов... полагаешь ты сможешь устоять против Путина в схватке на ковре? И вообще даже я при встрече с тобой как изб...Дружба дружбой, а...
  • Александр Свитайло
    Так установку от США получил, что что-бы не увидел, то Бандеростан тут ни причем, страна "У-404" никогда не может быт...Bloomberg: Гросси...
  • В К
    Конечно ответит, выразив очередную озабоченность!Дружба дружбой, а...

Йеллен: китайские компании не должны оказывать поддержку РФ в украинском кризисе

Йеллен: китайские компании не должны оказывать поддержку РФ в украинском кризисе

Китайские компании не должны оказывать поддержку Российской Федерации в украинском кризисе. С соответствующим заявлением, как информирует РИА Новости, выступила руководитель министерства финансов Соединенных Штатов Джанет Йеллен.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Eduard
Мы на должны слушать сумасшедших из америки,у нас всех своя жизнь и это не рабство и прислуживание самозвпнцам Америки мигрантской!
Ответить
12 час.
Eduard
Вообще проблему в мигрантами США могла Россия или Китай решить,но они трусоваты,это их и топит.Много раньше таких наглых стран было,вме они нашли свой конецюв итоге!
Ответить
12 час.
Eduard
Кто и чего должен не вам дебилам решать!Каждый своим ртом ест!
Ответить
12 час.

Картина дня

наверх