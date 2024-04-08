Йеллен: китайские компании не должны оказывать поддержку РФ в украинском кризисе

Eduard Мы на должны слушать сумасшедших из америки,у нас всех своя жизнь и это не рабство и прислуживание самозвпнцам Америки мигрантской!

Eduard Вообще проблему в мигрантами США могла Россия или Китай решить,но они трусоваты,это их и топит.Много раньше таких наглых стран было,вме они нашли свой конецюв итоге!