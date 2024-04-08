Китайские компании не должны оказывать поддержку Российской Федерации в украинском кризисе. С соответствующим заявлением, как информирует РИА Новости, выступила руководитель министерства финансов Соединенных Штатов Джанет Йеллен.
Йеллен: китайские компании не должны оказывать поддержку РФ в украинском кризисе
Комментарии
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Eduard
Мы на должны слушать сумасшедших из америки,у нас всех своя жизнь и это не рабство и прислуживание самозвпнцам Америки мигрантской!
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12 час.
Eduard
Вообще проблему в мигрантами США могла Россия или Китай решить,но они трусоваты,это их и топит.Много раньше таких наглых стран было,вме они нашли свой конецюв итоге!
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12 час.
Eduard
Кто и чего должен не вам дебилам решать!Каждый своим ртом ест!
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12 час.
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