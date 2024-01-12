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Карен Шахназаров не стал скрывать: Власть в России не может определиться

Карен Шахназаров не стал скрывать: Власть в России не может определиться

Если нынешняя элита не осознает своих ошибок и не перестроится, то она просто исчезнет, как будто и не было.

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Комментарии
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ЮВ
Юрий Во
&quot;...такие (голые) вечеринки проходили на протяжении 30 лет, чуть ли не каждую пятницу. Никто на это не обращал внимания – и вдруг такое резкое неприятие&quot;. Обращаю внимание, что  из этих 30 лет - больше 20 лет ЭТО происходило при нынешнем Президенте. А никто не обращал внимание только потому, что Кремль смотрел на это &quot;сквозь пальцы&quot;. Ибо в этих вечеринках участвовали те, кто так или иначе были встроены в систему &quot;Единой Вертикали Власти&quot;, а именно в культурно-пропагандистский сегмент  Вертикали. Это были &quot;нужные&quot; Системе люди и им позволялось многое. Их выбирали депутатами, делали доверенными лицами и т.п.  И только тогда, когда Кремлю понадобились дополнительные аргументы для &quot;консолидации&quot; страны, &quot;единения&quot; Общества - сразу &quot;всплыли&quot;  идеи высокой морали, начались гонения на &quot;слишком&quot; богатых блогеров-бездельников. Сразу &quot;всплыли&quot; идеи социальной справедливости, о которой нынешняя Власть считала &quot;некорректным&quot; вспоминать последние 20 лет... Сегодня &quot;Путин и Ко&quot; решают совершенно определенные задачи. Им надо показать &quot;глубокую социальную озабоченность&quot; Власти. Показать &quot;решительные&quot; меры по борьбе с несправедливостью, борьбой с коррупцией и прочими нарушениями Закона, причем нарочито - БЕЗ деления граждан на &quot;своих неприкасаемых&quot; и остальных.  Но это получается НЕ ОЧЕНЬ. Народ устал верить перманентной брехне Кремля. А те показательные &quot;порки&quot; плохих чиновников, которые Кремль периодически освещает во всех федеральных СМИ, вызывают смех у нормальных граждан. Ибо эти граждане видят, что подобные чиновники окружают их сотнями и ничего с ними  Путин сделать не может. Их тысячи, десятки тысяч. И все они - результат &quot;плодотворной&quot; работы &quot;Единой Вертикали Власти&quot;, которую почти четверть века строит Путин.
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