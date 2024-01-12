Карен Шахназаров не стал скрывать: Власть в России не может определиться

ЮВ

Юрий Во

"...такие (голые) вечеринки проходили на протяжении 30 лет, чуть ли не каждую пятницу. Никто на это не обращал внимания – и вдруг такое резкое неприятие". Обращаю внимание, что из этих 30 лет - больше 20 лет ЭТО происходило при нынешнем Президенте. А никто не обращал внимание только потому, что Кремль смотрел на это "сквозь пальцы". Ибо в этих вечеринках участвовали те, кто так или иначе были встроены в систему "Единой Вертикали Власти", а именно в культурно-пропагандистский сегмент Вертикали. Это были "нужные" Системе люди и им позволялось многое. Их выбирали депутатами, делали доверенными лицами и т.п. И только тогда, когда Кремлю понадобились дополнительные аргументы для "консолидации" страны, "единения" Общества - сразу "всплыли" идеи высокой морали, начались гонения на "слишком" богатых блогеров-бездельников. Сразу "всплыли" идеи социальной справедливости, о которой нынешняя Власть считала "некорректным" вспоминать последние 20 лет... Сегодня "Путин и Ко" решают совершенно определенные задачи. Им надо показать "глубокую социальную озабоченность" Власти. Показать "решительные" меры по борьбе с несправедливостью, борьбой с коррупцией и прочими нарушениями Закона, причем нарочито - БЕЗ деления граждан на "своих неприкасаемых" и остальных. Но это получается НЕ ОЧЕНЬ. Народ устал верить перманентной брехне Кремля. А те показательные "порки" плохих чиновников, которые Кремль периодически освещает во всех федеральных СМИ, вызывают смех у нормальных граждан. Ибо эти граждане видят, что подобные чиновники окружают их сотнями и ничего с ними Путин сделать не может. Их тысячи, десятки тысяч. И все они - результат "плодотворной" работы "Единой Вертикали Власти", которую почти четверть века строит Путин.