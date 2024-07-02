Минобороны РФ рассекретило архивные документы об операции "Багратион"

ИЗВЕСТИЯ / Алексей Майшев Минобороны России рассекретило уникальные архивные документы о подготовке и проведении операции "Багратион" по освобождению Белоруссии от немецко-фашистских захватчиков в годы Великой Отечественной войны.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии