"Называют себя кавказцами и устраивают самосуды": ученики московской школы до судорог запуганы

Сергей Алексеев

Никто не пробовал в УК посмотреть определение понятия хулиганство??? Это нападение с целью нанесения вреда и психологического воздействия, а не под дверь нагадили. Токая подмена понятий ни к чему хорошему не приведет. Кто со мной согласен пересылайте друзьям и знакомым, необходимо донести информацию до широкой общественности.