Русский Колоколъ Maksim Konstantinov/Global Look Press 10 раз школьная банда избивала мальчика-неформала, пока его не увезли в реанимацию.
"Называют себя кавказцами и устраивают самосуды": ученики московской школы до судорог запуганы
Комментарии
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Сергей Алексеев
Никто не пробовал в УК посмотреть определение понятия хулиганство??? Это нападение с целью нанесения вреда и психологического воздействия, а не под дверь нагадили. Токая подмена понятий ни к чему хорошему не приведет. Кто со мной согласен пересылайте друзьям и знакомым, необходимо донести информацию до широкой общественности.
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12 час.
Александр
Подобное было и 40 и 60 лет назад.Только дети были другими.Не сидели под мамиными юбками.И нынешние письма ни разу не детские.Маменькены.
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3 час.
вд
валерий двойнишников
А на хрена нам дикие азеры, им рано в цивилизацию.
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46 мин.
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