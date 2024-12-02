Такеи Хироюки покончил с «Суперзвездой» и взялся за «Двор» — это будет финал «Короля шаманов»23 ноября в цифровом сервисе Magazine Pocket вышла последняя глава манги «Король шаманов: Суперзвезда», но Такеи Хироюки без работы пока не остался — впереди «Двор» (Shaman King Yard или просто SKY).