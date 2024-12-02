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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Такеи Хироюки покончил с «Суперзвездой» и взялся за «Двор» — это будет финал...

Такеи Хироюки покончил с «Суперзвездой» и взялся за «Двор» — это будет финал...

Такеи Хироюки покончил с «Суперзвездой» и взялся за «Двор» — это будет финал «Короля шаманов»23 ноября в цифровом сервисе Magazine Pocket вышла последняя глава манги «Король шаманов: Суперзвезда», но Такеи Хироюки без работы пока не остался — впереди «Двор» (Shaman King Yard или просто SKY).

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