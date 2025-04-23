НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

1 подписчик

Samsung лидирует на мировом рынке игровых мониторов шестой год подряд

Samsung лидирует на мировом рынке игровых мониторов шестой год подряд

Samsung лидирует на мировом рынке игровых мониторов шестой год подрядОсобого успеха компания достигла в сегменте OLED-мониторов, где её доля составила впечатляющие 34,6% всего через два года после выхода первой модели с технологией QD-OLED.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх