Samsung лидирует на мировом рынке игровых мониторов шестой год подряд

Samsung лидирует на мировом рынке игровых мониторов шестой год подрядОсобого успеха компания достигла в сегменте OLED-мониторов, где её доля составила впечатляющие 34,6% всего через два года после выхода первой модели с технологией QD-OLED.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)