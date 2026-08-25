В Подмосковье открыли Центр реабилитации ФМБА с передовыми технологиями

Центр трансляционной реабилитации, где сочетаются прорывные технологии и эффективные методики восстановления, открыли на базе Федерального научно-клинического центра медицинской реабилитации и курортологии ФМБА России в Московской области.
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