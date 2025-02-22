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Медведев согласился со словами Маска о масштабах хищений Киевом западных денег

Медведев согласился со словами Маска о масштабах хищений Киевом западных денег

Заместитель председателя Совета безопасности Российской Федерации Дмитрий Медведев согласился со словами руководителя департамента эффективности правительства США Илона Маска о масштабах хищений Украиной западных денег.

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Комментарии
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Юрий Астахов
А если бы он  не согласился? Маск, наверное, вышел бв из ЕдРа, или вообще переехал на Украину?
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16 час.
Владимир Алтайцев
Надо  же, а то  без нациста  Маска  никто не  знал об этом. Смешно. ВАсе прекрасно  знали, но  Запад упорно  вкачивал  сотни миллиардов  на войну  против  РОссии.
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12 час.
Дмитрий Кондратенко
Дмитрий Анатольевич,а сколько вы умыкнули из казны?!
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7 час.
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