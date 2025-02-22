Заместитель председателя Совета безопасности Российской Федерации Дмитрий Медведев согласился со словами руководителя департамента эффективности правительства США Илона Маска о масштабах хищений Украиной западных денег.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии