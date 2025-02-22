А если бы он не согласился? Маск, наверное, вышел бв из ЕдРа, или вообще переехал на Украину?

Владимир Алтайцев

Надо же, а то без нациста Маска никто не знал об этом. Смешно. ВАсе прекрасно знали, но Запад упорно вкачивал сотни миллиардов на войну против РОссии.