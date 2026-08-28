‼️🇺🇦🔥8 ударов управляемыми авиабомбами нанесены по Сумам Прилеты были по промзоне, объектам инфраструктуры и частному сектору, сообщает городская военная администрация.
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‼️🇺🇦🔥8 ударов управляемыми авиабомбами нанесены по Сумам Прилеты были по промзоне, объектам инфраструктуры и частному сектору, сообщает городская военная администрация.
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