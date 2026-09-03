Время особых ударов: генерал Липовой объяснил необычные взрывы в Киеве

В Киевской области в ночь на 2 сентября прогремела серия мощных взрывов. Некоторые удары по объектам ВСУ произошли уже утром, что нехарактерно для этого региона.
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