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Без усов, но с голосом, который знают миллионы: судьба и личные драмы Андрея Градова

Без усов, но с голосом, который знают миллионы: судьба и личные драмы Андрея Градова

В 1980-х Андрея Градова узнавали с первого взгляда: обаятельная улыбка, фирменные усы, роли в хитах «Берегите женщин» и «Место встречи изменить нельзя».

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